La oposición venezolana marcha para exigir elecciones y el chavismo convoca a las mujeres

La movilización opositora, de acuerdo con Vente Venezuela, la formación política liderada por María Corina Machado, será en distintos puntos del país.

En Caracas el lugar de encuentro será en la céntrica plaza Venezuela a partir de las 16:00 hora local (20:00 GMT).

El lunes, el activista político de VV Carlos Fernández dijo que esta será una movilización "histórica" para la oposición porque será la punta de lanza para movilizarse de manera pacífica.

Igualmente, la protesta servirá para exigir el regreso de Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado y ha intentado regresar al país pero no se lo han permitido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.

En concreto, exigirán el retorno seguro de Machado para que así pueda "acelerar la transición" en Venezuela ante una eventual elección presidencial.

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Horas después de esta convocatoria, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció una marcha de las mujeres afines al chavismo para este jueves, a propósito del Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

El punto de concentración de esta manifestación, de acuerdo a una publicación en la red social Instagram del PSUV, será en el Paseo de la Resistencia Indígena, a escasos metros de plaza Venezuela, a partir de las 14:00 hora local (18:00 GMT), con lo que posiblemente haya un encuentro entre ambos grupos.

La semana pasada, el chavismo también convocó una marcha en el oeste de Caracas, después de que los trabajadores del sector de la salud llamaran a una protesta hacia la sede del Ejecutivo, en la capital venezolana, para exigir mejoras en los ingresos salariales.

El coordinador de la Red Sindical Venezolana y Monitor Salud, Mauro Zambrano, criticó entonces que el Gobierno convocara una movilización paralela el mismo día de su protesta.