La Procuraduría brasileña pide que Meta restaure cuentas suspendidas sin justificación

La acción civil pública, presentada ante la Justicia Federal de Porto Alegre este jueves, solicita que la empresa restablezca los perfiles y contenidos afectados en Facebook e Instagram, así como su alcance y funcionalidades, bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales (unos 90.000 dólares) por cada cuenta afectada en caso de incumplimiento.

La Procuraduría también pide que las decisiones de moderación con las que Meta suspende cuentas que supuestamente violan las normas no dependan exclusivamente de sistemas automatizados y que las reclamaciones sean sometidas a una revisión humana individualizada por equipos especializados, capaces de evaluar el contexto de las publicaciones.

Según el MPF, las restricciones aplicadas durante septiembre y octubre, en plena campaña para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de Brasil, afectaron a entidades estudiantiles, movimientos sociales, colectivos culturales, medios de comunicación independientes, periodistas, comentaristas políticos y ciudadanos.

La investigación detectó bloqueos sin justificación individualizada y clasificaciones presuntamente erróneas de contenidos en categorías graves, como terrorismo y explotación sexual infantil.

También cuestionó las limitaciones de alcance, que la plataforma usa para reducir la difusión de publicaciones sin que el usuario necesariamente sea consciente de ello.

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El organismo señaló que las notificaciones enviadas a los afectados eran, en numerosos casos, genéricas, estaban redactadas en idiomas extranjeros y no identificaban con precisión las normas supuestamente infringidas.

La petición se suma a una recomendación de la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, dependiente del MPF, que instó a Meta a reforzar la transparencia y a proteger la libertad de expresión durante la campaña electoral.

Entre las medidas propuestas figuran la comunicación individualizada de los motivos de las restricciones, la revisión humana de determinadas decisiones y una auditoría independiente de los algoritmos de moderación.

El Ministerio Público sostiene que la participación política en las redes sociales no se limita a la propaganda electoral, sino que también comprende el debate público, las críticas a los candidatos y la organización de manifestaciones pacíficas.

La ofensiva judicial se produce en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo domingo, en la que se enfrentan el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

En un proceso distinto, Meta aseguró esta semana al Tribunal Superior Electoral (TSE) que sus sistemas tratan a ambos candidatos de forma igualitaria y no discriminatoria, tanto en la distribución de contenidos políticos como en la publicación de anuncios electorales.

La compañía respondió así a un requerimiento del tribunal, que había exigido garantías de igualdad después de que las dos campañas denunciaran posibles perjuicios en la difusión de sus publicaciones.

Meta afirmó que las restricciones automáticas pasan por una revisión humana en un plazo máximo de dos horas.

Sin embargo, en la acción ahora presentada, el MPF cuestiona la proporcionalidad y la transparencia de las medidas aplicadas a distintos usuarios durante el proceso electoral.