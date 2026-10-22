La tasa de desempleo en México se sitúa en el 2,8 % en septiembre

El dato sobre desempleo es menor al 3 % registrado en agosto de 2026, precisó el organismo autónomo en su informe.

La población desocupada fue de 1,8 millones de personas, lo que representó una disminución de 91.506 respecto a septiembre del año pasado, precisó el organismo autónomo en su informe.

La PEA llegó a 61,7 millones de personas de 15 años y más, una reducción anual de 358.839 personas, mientras que la tasa de participación económica se ubicó en el 58,5 %, frente al 59,6 % de septiembre de 2025.

De esta población, 60 millones de personas estuvieron ocupadas, una caída de 267.333 respecto al mismo mes del año anterior.

En contraste, la población no económicamente activa aumentó en 1,7 millones de personas, hasta los 43,9 millones.

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Las personas subocupadas, es decir, aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, sumaron 4 millones, equivalentes al 6,7 % de la población ocupada, por debajo del 7,3 % registrado un año antes.

Los trabajadores informales totalizaron 32,6 millones en septiembre, lo que situó la tasa de informalidad laboral en el 54,3 %, inferior al 54,9 % del mismo mes de 2025.

Por sectores económicos, el 44,9 % de la población ocupada trabajaba en servicios, el 19,8 % en comercio, el 15,7 % en manufacturas, el 10,6 % en actividades agropecuarias y el 7,6 % en construcción.

Otras actividades, como minería, electricidad, agua y suministro de gas, concentraron el 0,7 % de los trabajadores, mientras que otro 0,7 % no especificó su actividad económica.

Por género, la PEA femenina fue de 25,7 millones de personas y la masculina de 36,1 millones, con tasas de participación económica del 45,7 % y el 73 %, respectivamente.

La tasa de desempleo entre las mujeres se situó en el 2,7 %, mientras que entre los hombres fue del 2,9 %.

Las cifras laborales se conocen después de que la economía mexicana creciera un 1,4 % interanual en el segundo trimestre de 2026, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y tras el avance del 0,6 % del producto interior bruto (PIB) registrado en 2025.