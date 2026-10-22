Las fuerzas israelíes matan a una persona con discapacidad durante una incursión en Siria

Un civil con discapacidad fue abatido por fuego israelí en la aldea de Jamla, después de que las tropas del Estado judío penetraran en la parte este de la localidad y posicionaran a una serie de francotiradores en los tejados de viviendas residenciales, informó la agencia oficial de noticia siria, SANA.

Según el medio, el cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, fue trasladado al Hospital Nacional de Deraa.

El ataque se produjo apenas cuatro días después de que el Ministerio de Exteriores de Siria denunciara en un comunicado un incremento de las incursiones israelíes tanto en Deraa como en la vecina provincia de Quneitra, "coincidiendo con la intensificación de los vuelos de helicópteros, aeronaves de reconocimiento y cazas".

El departamento gubernamental consideró esta tendencia como una violación "flagrante" de su soberanía e integridad territorial, así como una amenaza a la seguridad de sus ciudadanos.

Tras la caída del Gobierno de Bachar al Asad en diciembre de 2024, Israel amplió su presencia militar más allá de la zona desmilitarizada supervisada por la ONU en los Altos del Golán, estableciendo nueve puestos militares entre el monte Hermón, Quneitra y Deraa.

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En este contexto, sus fuerzas han llevado a cabo incursiones con relativa frecuencia e incluso han atacado objetivos gubernamentales sirios, bajo el argumento de estar defendiendo a la minoría drusa que habita en algunas zonas del sur de Siria.