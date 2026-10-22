Liberada en Níger una mujer suiza secuestrada durante año y medio por el Estado Islámico

Abbt había sido capturada en abril de 2025 por el grupo terrorista en Agadez (norte de Níger), donde residía y desarrollaba actividades relacionadas con la cultura y la artesanía local.

Liberada el miércoles, fue trasladada a Bengasi, en el este de Libia, junto con otra rehén, la austríaca Eva Gretzmacher, según informaron medios de ese país.

La televisión libia Al-Mansar añadió que la liberación fue posible gracias a la intervención de Sadam Haftar, hijo del mariscal Jalifa Haftar, uno de los principales hombres fuertes del este de Libia.

Según la televisión nacional suiza RTS, la diplomacia helvética había iniciado gestiones en los últimos meses para conseguir la liberación de Abbt, incluyendo visitas de la Policía Federal a Níger para impulsar posibles negociaciones.