Líderes africanos y Unesco abogan por una mejor gestión del agua para prevenir conflictos

"El acceso al agua debe tenerse en cuenta al analizar las causas de los conflictos en el continente, considerando las disputas por los recursos naturales, los desplazamientos forzosos de población y la presión migratoria sobre los centros urbanos", declaró el presidente de Angola, João Lourenço, en la apertura del foro, coorganizado por la Unesco, la Unión Africana (UA) y el Gobierno angoleño.

Lourenço lamentó que "el continente africano posee algunas de las mayores cuencas hidrográficas y acuíferos del planeta, pero, al mismo tiempo, un gran número de sus habitantes afronta a diario una grave escasez de agua, una situación que exige políticas y estrategias para encontrar una solución urgente".

"La seguridad hídrica y la seguridad alimentaria son dos caras de la misma moneda, porque no hay soberanía alimentaria sin seguridad hídrica", destacó.

Por su parte, el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, subrayó en su intervención el papel del organismo en la gestión de los recursos naturales compartidos, incluida el agua, que "con demasiada frecuencia" son una fuente de inestabilidad.

En este sentido, se refirió al Programa Hidrológico Intergubernamental de la Unesco, creado en 1975 y que constituye "la única plataforma de las Naciones Unidas dedicada a la ciencia y la gestión del agua".

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El-Enany dio el ejemplo de un proyecto que cartografía las aguas subterráneas en torno al monte Kilimanjaro, compartidas por Tanzania y Kenia, o del acuífero de Merti, entre Kenia y Somalia.

También citó otra iniciativa que apoya la creación de tres reservas de bioesfera transfronterizas que abarcan cinco países en la región del lago Chad.

"Una gestión eficaz del agua no constituye únicamente un desafío técnico. A través del desarrollo de capacidades y la diplomacia del agua, la Unesco contribuye a transformar una posible fuente de tensión en una plataforma para la cooperación y la estabilidad", concluyó.

También intervino en el acto el presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, quien subrayó el "desafío cotidiano" que supone el acceso al agua para una buena parte de la población africana.

Tshisekedi hizo un llamamiento a contar con instituciones capaces, infraestructuras bien mantenidas, inversiones sostenibles y decisiones "que inspiren confianza" para afrontar sequías, inundaciones y la degradación de los ecosistemas del continente.

"El agua no explica por sí sola los conflictos que desgarran nuestro continente. Sin embargo, su escasez, su contaminación o un acceso desigual pueden agravar las tensiones y debilitar a comunidades que ya se encuentran en situaciones difíciles", explicó.

Por todo ello, instó a las autoridades de cada país a actuar antes de que las tensiones se transformen en crisis, a través de normas comunes, cooperación en torno al agua y la consolidación de la paz mediante proyectos cuyos beneficios se repartan de forma equitativa.

"Nuestros pueblos esperan resultados de nosotros: agua accesible, tierras productivas, servicios que funcionen y un futuro libre de violencia", concluyó Tshisekedi.

Representantes de gobiernos, organizaciones regionales, sociedad civil, artistas, investigadores, sector privado y socios internacionales debatirán hasta este viernes en la capital angoleña sobre la prevención de conflictos, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible, bajo el lema "El fortalecimiento de la gobernanza del agua en África como instrumento de prevención, mediación y resolución de conflictos".