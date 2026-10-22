Localizados 74 migrantes escondidos en una vivienda en Ceuta (España)

El operativo se desarrolló el martes con un amplío dispositivo policial debido a la complejidad del lugar donde se encuentra el inmueble, según informó este jueves la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.
El propietario del inmueble fue detenido y considerado el principal responsable de una organización criminal dedicada, presuntamente, a promover la inmigración ilegal y otras actividades delictivas.
Los agentes localizaron a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados, lo que suma un total de 74 personas alojadas en el inmueble investigado.
La operación se enmarca en una investigación policial contra un entramado criminal al que se le atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.
Las pesquisas policiales permitieron obtener indicios de que algunos menores alojados en el inmueble podrían haber sido víctimas de agresiones físicas.
Asimismo, los agentes investigan la posible explotación laboral, tanto de menores como mayores de edad, porque habrían sido utilizados para realizar diferentes tareas y trabajos, aprovechando su situación de necesidad y vulnerabilidad.
La investigación se desarrolló gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central, que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.
El detenido fue puesto el jueves a disposición de la autoridad judicial.