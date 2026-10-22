Localizados 74 migrantes escondidos en una vivienda en Ceuta (España)

Localizados 74 migrantes escondidos en una vivienda en Ceuta (España)

Ceuta (España), 22 oct (EFE).- La Policía Nacional de la ciudad española norteafricana de Ceuta localizó a 74 migrantes, 10 de ellos menores de edad, en situación irregular escondidos en una vivienda y detuvo al propietario del inmueble por favorecer la inmigración irregular.