Los hutíes reivindican ataques a sede ministerial en Riad, a Aramco y aeropuertos saudíes

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que estas operaciones realizadas con misiles balísticos y drones fueron en respuesta a los más de 2.900 bombardeos de la coalición liderada por Riad contra el Yemen, que según el vocero han dejado cientos de muertos y heridos en los últimos cien días.

Entre los objetivos se encontraban la sede del Ministerio de Defensa en Riad, los aeropuertos internacionales Rey Fahd de Dammam (en el este de Arabia Saudí) y de Abha (suroeste), así como instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Yanbu, en la costa del mar Rojo.

Según la Autoridad de Aviación Civil saudí, al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas anoche en un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, donde se han reanudado las operaciones pese a que se siguen evaluando los daños y tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros.

Sin embargo, los hutíes no hicieron referencia al lanzamiento de un dron dirigido contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde anoche murieron al menos dos personas por la caída de restos tras el derribo del proyectil.

Sarea reiteró sus amenazas contra Arabia Saudí si la coalición prosigue con su campaña aérea en las zonas bajo control insurgente en el Yemen, donde los hutíes llevan en paralelo una ofensiva para arrebatar la costa suroccidental de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.