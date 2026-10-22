Louis Gabriel Nouchi cambia París por la 080 Barcelona con un desfile homenaje a Almodóvar

'VOLVER, un estudio sobre el deseo' es el título de la colección que cerró este jueves de desfiles en una Barcelona que resulta "inspiradora" para el diseñador francés, alumno aventajado de Raf Simons, en la dirección creativa de Prada y antes en otros gigantes del mundillo como Christian Dior y Calvin Klein.

"Por una vez he podido pensar una colección desde la pura creatividad y el divertimento. Me he inspirado en Pedro Almodóvar porque lo adoro y también porque adoro su vestuario fluido", dijo a EFE Nouchi antes del desfile.

La primera señal en la huella del cineasta español salta a la vista: la presencia de colores vibrantes como el amarillo, el rojo o el naranja. Todo un contraste frente al habitual 'total black' de la 'maison' Nouchi.

Otras pistas pasan por los trajes chaqueta y abrigos de trabajada sastrería al estilo 'American Phyco'.

También, como guiño inconfundible al universo de las mujeres Almodóvar, la mantilla, a la que da nuevas funcionalidades. Y, claro, las gabardinas metalizadas y los pendientes de clip del imaginario almodovariano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"He mezclado temporadas y también estilos. Y me ha tranquilizado que en el repaso a mi antiguo archivo las piezas aún me gustaban", confesó el diseñador.

Nouchi quiso poner en valor que es un "lujo" mostrar su trabajo en la pasarela 080. "Por los valores de los que hace gala y que encajan conmigo como la fluidez de género y la circularidad (dar nueva vida a las prendas)", ha explicado.

Louis Gabriel Nouchi fundó su firma homónima en París en 2018 tras su etapa en La Cambre, en Bruselas, junto Simons.

En 2023, recibió el Grand Prix de ANDAM, uno de los más prestigiosos de la moda francesa contemporánea.

La jornada sobre la pasarela de Barcelona arrancó con Bibencia, del madrileño Roberto Montes, que presentó 'Juliet', una colección llena de elementos románticos del Renacimiento trasladados a los códigos de la ropa urbana, principalmente a través de prendas deconstruidas.