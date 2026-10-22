Macron anuncia restricciones a manifestaciones en Francia y convoca un Consejo de Defensa

En una declaración tras mantener una reunión con responsables de seguridad interior, Macron explicó que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.

"La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", declaró Macron tras los disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas masivas contra el encarecimiento del coste de la vida.

Y precisó: "Cuando se trate de organizaciones sindicales que quieran seguir manifestándose, los prefectos propondrán recorridos alternativos. Cuando no sean organizaciones sindicales, prohibiremos las concentraciones siempre que sea posible, para garantizar la calma y proteger los comercios y los edificios públicos".

Las solicitudes de manifestaciones que se presenten se examinarán "conforme a la ley" y se les propondrán "itinerarios alternativos para proteger los centros urbanos, especialmente comercios y edificios públicos".

Así las cosas, "para los próximos días y, en particular, para el sábado -continuó-, la línea de actuación está claramente definida: allí donde se pretendan organizar manifestaciones o concentraciones sin legitimidad para hacerlo, serán prohibidas por los prefectos. No es el momento de hacerlo; queremos que la calma vuelva a todas partes".

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El jefe del Estado atribuyó de nuevo parte de los incidentes del 17 de octubre a grupos organizados de ultraizquierda.

"El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República. Seamos claros: eso es lo que asumen esos grupos. Actuaron con extrema peligrosidad, una violencia muy elevada y planificación", enunció Macron.

También distinguió esas acciones de otros delitos cometidos durante los disturbios y frente a los que "debemos actuar con la máxima firmeza, aunque no sean de la misma naturaleza", dijo.

"Ante esta situación, nuestra determinación es absoluta", subrayó el jefe del Estado, al enumerar las disposiciones adoptadas en los últimos días para tratar de restablecer el orden en el país, conmocionado aún por los episodios de extrema violencia, vandalismo y saqueos registrados en múltiples ciudades.

"Estamos trabajando para restablecer el orden, mediante toques de queda, prohibiciones y otras medidas que aplicaremos en los próximos días. También estamos trabajando con las fuerzas políticas y sindicales, como corresponde", señaló.

El presidente francés hacía alusión a la reunión de ayer del Gobierno con los líderes sindicales y a la que hoy va a mantener también con las fuerzas políticas y con los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las tres ciudades más importantes del país y también de las más afectadas por los destrozos y pillajes.

Para evitar que se reproduzcan esas escenas que han dado la vuelta al mundo, Macron avanzó que las fuerzas móviles de seguridad se desplegarán "intensamente" para que "su respuesta esté a la altura de la situación".

Además, para preparar "adecuadamente" las medidas que se van a aplicar, el jefe del Estado anunció la celebración mañana viernes de un Consejo de Defensa, bajo su presidencia, en el que se adoptarán "medidas adicionales".

La justicia continúa investigando los hechos del 17 de octubre, con miles de personas detenidas y cientos de encarcelados, según Macron, quien aseguró que las pesquisas seguirán adelante para esclarecer la identidad de los implicados y su grado de participación.

"Se están llevando a cabo investigaciones más exhaustivas sobre las acciones más sofisticadas que se ejecutaron", añadió.

El objetivo ahora es también que "el diálogo y el trabajo continúen sobre las demandas y reivindicaciones legítimas, especialmente las de nuestra juventud".

El lunes, dijo, está prevista una reunión con organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, patronales, representantes de las administraciones territoriales y parlamentarios para continuar con ese diálogo.