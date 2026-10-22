Miles se manifiestan en Madrid en séptimo día de huelga indefinida por educación pública

La manifestación arrancó de la céntrica calle Atocha a las 18:00 hora local (16:00 GMT), donde se concentraron miles de profesores, estudiantes y padres para dirigirse a la sede de la consejería de Educación, en la calle de Alcalá, donde también clamaron contra la violencia policial.

En un ambiente distendido, la marea de camisetas verdes con el lema 'Escuela pública de todos, para todos' recorrió el centro de Madrid.

A la manifestación, encabezada con la pancarta 'Defendemos la pública, defendemos el futuro', se sumó gente con castañuelas y peinetas a modo de "coro rociero" (una agrupación musical tradicional que interpreta música popular, religiosa y festiva), en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que descalificó con estas palabras a los profesores movilizados.

Algunos manifestantes portaban panderetas y claveles rojos y verdes, que representan la identidad histórica de las protestas educativas.

Entre los sindicatos convocantes de esta huelga, iniciada el 14 de octubre, figuran Comisiones Obreras (CCOO), UGT, CGT, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), Solidaridad Obrera, además de colectivos como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

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En declaraciones a los medios, la portavoz de STEM, Ruth Martínez, pidió a la consejería de Educación que "haga su trabajo" y se siente a negociar porque tiene "la escuela pública secuestrada".

Los principales reclamos de esta huelga de educación pública no universitaria son la reducción de horas lectivas de 19 a 17 en Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; de 25 a 22 en Educación Infantil y Primaria, así como una reducción del número de alumnos por clase.

También demandan el refuerzo de atención a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, la reducción de la burocracia y la mejora de las instalaciones de los centros educativos, incluyendo medidas de climatización.