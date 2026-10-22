Nace una cría de gorila de montaña en el Parque de Virunga, en el este de la RD del Congo

"Los rastreadores de la comunidad observaron el pasado sábado a un recién nacido en la familia Bageni. Ruzuzi dio a luz a un macho. Este es el cuarto nacimiento registrado en la familia Bageni este año, incluyendo un raro caso de gemelos nacidos en enero", declararon las autoridades del parque en un comunicado recogido este jueves por medios locales.

Este grupo cuenta ya con 61 individuos, lo que le convierte en la "mayor familia de gorilas de montaña" de todo el planeta.

Con una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados en el valle del Rift Albertino y fronterizo con Ruanda y Uganda, el parque cumplió en 2025 cien años, a pesar de desafíos como el conflicto de los grupos armados, la deforestación o la caza furtiva.

El este de la RDC lleva años sumido en la violencia alimentada por milicias rebeldes y los ataques de soldados del Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Estos grupos rebeldes controlan gran parte del parque, pugnan por sus ricos recursos naturales (minerales, carbón, madera, pesca, caza furtiva), que generan millones de dólares, y su violencia ha acelerado la pérdida de masa forestal.

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Fundado en 1925, Virunga, uno de los pocos destinos turísticos de la RDC y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, acoge a una cuarta parte de la población mundial de los gorilas de montaña, una especie en peligro de extinción.