Noboa acusa a Petro de pertenecer a "una estructura de narcotráfico y lavado de activos"

Noboa reaccionó así a las declaraciones de Petro en las que denunciaba que en Ecuador se vivía bajo una "verdadera dictadura" luego de la detención de la excandidata presidencial izquierdista Luisa González dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales.

"Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así", dijo Noboa, según informó el semanario.

Sobre el arresto de González, agregó que se le investiga por "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad" durante la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.

No es la primera vez que Noboa acusa al expresidente colombiano de vínculos con organizaciones criminales, porque en abril pasado aseguró que Petro se había reunido con miembros del movimiento político Revolución Ciudadana a los que ligó con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo Los Choneros, actualmente detenido en EE. UU.

Las relaciones bilaterales se deterioraron desde entonces entre los dos países, algo que afectó a la cooperación en materia de seguridad y a los intercambios comerciales, con la imposición de aranceles de hasta el 100 %.

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González fue detenida en la madrugada de este jueves en Canuto, una localidad rural de la provincia de Manabí (oeste).

La Fiscalía ecuatoriana informó que ejecutó, junto con la Policía, tres órdenes de detención para formular cargos por presunto lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, aunque no precisó si González figura entre los arrestados.

El caso, denominado 'Laberinto', investiga posibles irregularidades en la financiación política y el gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos.

La detención se produce a poco más de un mes de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, en las que el movimiento Revolución Ciudadana -alineados con el expresidente Rafael Correa (2007-2017)- no podrá participar después de que la Revolución Ciudadana fuera suspendida en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral.