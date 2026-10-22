Nueve muertos en un nuevo bombardeo del Gobierno colombiano contra la guerrilla del ELN

"En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja nueve integrantes del grupo narcoterrorista ELN", aseguró el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

El mandatario detalló que entre los fallecidos se encuentra alias Marcos Pacífico, quien era un "objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas" del ELN, aunque indicó que su identidad "está pendiente de confirmación decadactilar".

"Este criminal era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del Frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca", tres provincias del suroeste, enfatizó De la Espriella.

Según el presidente, alias Marcos Pacífico estaba vinculado a secuestros y ataques contra la Fuerza Pública en las ciudades de Cali y Buenaventura, en el suroeste del país.

De la Espriella publicó un video en X en el que se ve la charla que sostuvo esta madrugada con el ministro de Defensa, general Eduardo Mora, quien le solicitó la autorización para "iniciar con el ataque estratégico sobre el objetivo" en el Cauca.

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"Este resultado representa un golpe contundente a la estructura militar, al mando territorial y a las redes urbanas del ELN en el Pacífico colombiano", informó el mandatario.

Este es el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales ordenado por el Gobierno colombiano, en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados.

La polémica comenzó tras el segundo bombardeo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (centro), en el que tres de los 10 muertos eran menores de edad, dos de 15 años y uno de 16.

A principios de este mes, el cuarto bombardeo llevado a cabo en la región de Catatumbo dejó como resultado a una adolescente de 16 años fallecida.

"Que lo tengan claro todos los narcoterroristas: no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado. Los perseguiremos sin descanso, desmantelaremos sus estructuras y acabaremos con su capacidad de sembrar terror entre los colombianos", sentenció De la Espriella.