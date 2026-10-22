Petro denuncia una "dictadura" en Ecuador tras la detención de la correísta Luisa González

"La candidata a la presidencia en Ecuador Luisa González ha sido arrestada", escribió Petro en la red social X, donde afirmó que el país andino atraviesa una situación que comienza con un supuesto fraude electoral.

"El llamado escudo (de las Américas) no es un escudo contra el narcotráfico sino un escudo contra la democracia", agregó el exmandatario colombiano (2022-2026) en referencia a las medidas de seguridad del Gobierno ecuatoriano.

González, figura del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue detenida en la madrugada de este jueves en Canuto, una localidad rural de la provincia de Manabí donde creció, según confirmó la Policía Nacional.

La Fiscalía ecuatoriana informó que ejecutó, junto con la Policía, tres órdenes de detención para formular cargos por presunto lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, aunque no precisó si González figura entre los arrestados.

El caso, denominado 'Laberinto', investiga posibles irregularidades en la financiación política y el gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos.

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La detención se produce a poco más de un mes de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, en las que el movimiento correísta no podrá participar después de que la Revolución Ciudadana fuera suspendida en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral.