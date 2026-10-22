Petróleo de Texas sube 2,4 %, hasta 99,47 dólares, ante posible escalada en Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,32 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Según informó The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato, los ejércitos de Estados Unidos e Israel han elaborado planes específicos para realizar nuevos ataques contra Irán después de las elecciones.

El miércoles por la noche, en declaraciones a un periodista, Trump dijo que EE.UU. no está negociando con Irán y sugirió que "algo, de una manera u otra" puede "ocurrir pronto", recoge CNBC.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó por su parte que atacó cuatro buques que realizaban "transferencias ilegales de petróleo" en el golfo Pérsico, mientras que otros tres chocaron con minas en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en el estratégico paso marítimo.

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La escalada también afecta a Arabia Saudí, donde los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, ha llevado a Estados Unidos a ordenar la salida del personal gubernamental no esencial y sus familiares.

"Las últimas escaladas geopolíticas apuntan a un ataque más intenso contra Irán, lo que está impulsando los precios del crudo en toda la curva de precios", dijo en una nota el analista Dennis Kissler, de la firma BOK Financial, citada por The Wall Street Journal.

En el plano doméstico, el Gobierno de EE.UU. reportó el miércoles por la noche una caída semanal en las reservas de crudo comerciales, de 3,1 millones de barriles, lo que presionó el precio al alza.