Policías guatemaltecos son declarados culpables por la ejecución de una pareja homosexual

El Tribunal de Mayor Riesgo B del Organismo Judicial guatemalteco dio su veredicto esta noche por el asesinato del canadiense Milton Nelson Santamaría y de Eldin Choc Xi en abril de 2024, al responsabilizar a los siete policías por el crimen.

"La muerte de las víctimas fue totalmente violenta. Totalmente deleznable", expuso esta noche la jueza a cargo del tribunal, María Eugenia Castellanos, durante la lectura de la sentencia.

Los principales policías acusados del caso, Edy Vásquez Rabanales, Fredy Velásquez Pérez y Mauricio Contreras Salado, fueron condenados a treinta años de prisión, mientras que otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad recibieron penas de al menos ocho años de prisión inconmutables por su complicidad en el crimen.

Santamaría murió el 19 de abril de 2024 después de ser arrestado un día antes junto a Choc Xi, acusados de desorden público. Ambos fueron asesinados a manos de los policías guatemaltecos, a causa de golpes en el caso del ciudadano canadiense y por asfixia en el caso del ciudadano guatemalteco.

La detención de ambos tuvo lugar en el municipio de San Andrés Iztapa, en el departamento (provincia) de Chimaltenango, unos cincuenta kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala. Según medios locales, ambos pertenecían a la comunidad LGBTIQ+.

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La jueza Castellanos aseveró, durante la lectura de su veredicto, que valoró como veraces las pruebas presentadas por el Ministerio Público (Fiscalía) en contra de los acusados, incluidas grabaciones de los gritos de auxilio de Choc Xi dentro de la subestación policial donde fue agredido por los agentes de las fuerzas de seguridad.

El canadiense murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el guatemalteco Choc Xi estuvo desaparecido tras su detención y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después.

En septiembre de 2025, el bombero guatemalteco Josué Francisco Buch Cúmez se declaró culpable por encubrimiento en la ejecución extrajudicial de la pareja homosexual y recibió una pena de dieciocho meses de cárcel conmutables con el pago de una multa.

Buch Cúmez aceptó, ante el juzgado, que mintió en su declaración original, en la cual afirmaba que encontró herido a Santamaría en la vía pública y no dentro de la estación policial, como quedó demostrado finalmente.