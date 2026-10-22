Putin admite necesidad de hablar de seguridad europea y no solo de Rusia y Ucrania

Ese asunto fue planteado ayer por el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, durante una reunión que mantuvo con Putin el miércoles en San Petersburgo, según dijo el jefe del Kremlin en una entrevista nocturna en la televisión estatal con Pável Zarúbin, un conocido presentador que es uno de los pocos con acceso al presidente.

Wikoff, dijo Putin, "recalcó que si se abordan cuestiones relacionadas con la seguridad futura tanto de Ucrania como de Rusia, entonces, naturalmente, también será necesario hablar de la arquitectura de seguridad europea".

"En general, estoy de acuerdo con esto", aseguró Putin.

A la vez, el líder ruso tachó de "esquizofrenia política" las conversaciones sobre la supuesta amenaza rusa y una guerra con Moscú.

"Ahora han empezado a hablar constantemente de la amenaza de Rusia y del inicio de los preparativos para una guerra con Rusia, lo cual, en mi opinión, es una especie de esquizofrenia política. Pero espero que esto también pase", dijo.