República Dominicana proyecta producir 33.000 toneladas de tabaco en la cosecha 2026-2027

Las proyecciones de la nueva cosecha fueron presentadas en la ciudad de Santiago (norte), en un acto encabezado por la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, quien destacó la importancia económica de la industria tabacalera, con ventas anuales superiores a los 1.340 millones de dólares y la generación de más de 122.000 empleos.

Peña indicó que el tabaco representa el 10 % de las exportaciones nacionales y es el tercer producto de exportación del país, después del oro y los insumos médicos.

La vicepresidenta también destacó el posicionamiento de la República Dominicana como principal exportador mundial de cigarros.

Entre enero y junio de 2026, las exportaciones de tabaco, cigarros y cigarrillos superaron los 802 millones de dólares, de los cuales el 78,5 % tuvo como destino Estados Unidos, según cifras presentadas durante el acto.

Peña señaló que la actividad tabacalera tiene presencia en 15 provincias dominicanas y constituye una fuente de ingresos para miles de familias vinculadas con el cultivo, la elaboración y la comercialización de estos productos.

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Asimismo, destacó el respaldo del Gobierno al sector mediante un plan orientado a modernizar los procesos productivos y ampliar el acceso a los mercados internacionales.

Por su parte, el director del Intabaco, Iván Hernández Guzmán, informó de que la industria dominicana produce más de 8.400 millones de cigarros prémium y mecanizados al año que se comercializan en 148 países.