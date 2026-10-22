Rusia alaba a EE.UU. y critica a europeos por "no hacer nada" para el arreglo en Ucrania

"La Administración estadounidense hace mucho para contribuir a un arreglo pacífico. Las capitales europeas no hacen nada", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Por el contrario, añadió, los europeos "hacen mucho para provocar la continuación de las acciones militares".

Peskov subrayó que no escuchó "ni una sola declaración" sobre la intención de los europeos de optar por un diálogo "que tenga en cuenta los intereses legítimos de seguridad de Rusia".

A su vez, se negó a desvelar en detalle el contenido de las consultas mantenidas el miércoles en San Petersburgo por el presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Cualquier clase de diplomacia del megáfono sólo puede perjudicar" al proceso, señaló.

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Eso sí, negó que Putin le hubiera entregado alguna contrapropuesta al enviado de EE.UU. y que Moscú hubiera tomado una decisión definitiva sobre los integrantes de la delegación que participará en la próxima ronda de negociaciones tripartitas que el líder ruso prometió reanudar el mes próximo.

El Kremlin subrayó la víspera que el presidente estudiaría las propuestas consensuadas por EE.UU. con los europeos y ucranianos en Oslo, lo que fue confirmado hoy por el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov.

"Espero que los ucranianos hagan lo mismo", apuntó y expresó su confianza en que Washington comunique la postura rusa a aquellos que "siguen sin estar dispuestos a avanzar por la vía del arreglo" y mantienen la ilusión de imponer a Moscú posturas "inaceptables".

Peskov también aseguró que no hay novedades sobre los planes para una cumbre tripartita en noviembre entre Putin, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, vista con recelo por Kiev y Bruselas.

En cuanto a la posible participación del jefe del Kremlin en la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en el estado de Florida, aseguró: "Aún no se ha tomado una decisión sobre la participación de Putin. Existe una invitación. Se estudiará a la vista de todas las circunstancias".

La prensa estadounidense informó que Trump desearía que Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaran un acuerdo de paz a finales de este año en el marco de dicha cumbre.

"Estuve hablando con Vladímir Putin sobre cómo resolver su guerra con Ucrania y creo que nos estamos acercando a una solución. De hecho, tal vez sea el momento en que más cerca hemos estado", dijo el miércoles Trump.

Por su parte, Zelenski abogó por un encuentro trilateral con Rusia y EE.UU. "lo antes posible". "La agenda está clara: parar la guerra, acercar más la paz y preparar, tal y como lo veo, preparar todo para un encuentro a nivel de líderes", dijo.