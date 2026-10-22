Rusia incluye a 260.000 extranjeros en lista negra en ocho meses, un 76 % más que en 2025

"Entre enero y agosto de 2026 por iniciativa de las entidades del Ministerio de Interior de Rusia se prohibió la entrada al país de más de 260.000 extranjeros y personas sin ciudadanía", informó en Telegram la portavoz de la entidad, Irina Volk.

Según la representante de Interior, "se trata de un 75,8 % más que durante los primeros ocho meses de 2025".

Volk destacó que durante este período crecieron en cuatro veces las decisiones de la policía de prohibir al entrada a extranjeros que representan una amenaza al orden y la seguridad pública, que superaron los 13.500 casos.

El grueso de las prohibiciones de ingreso a territorio ruso está vinculado a deportaciones y expulsiones administrativas de Rusia, violaciones de los plazos de estancia en el país, entrega deliberada de informaciones personales falsas o sobre los propósitos de su estancia.

También son usuales los casos de presentación de documentos falsos, reiteradas violaciones administrativas, impago de impuestos o multas administrativas durante visitas anteriores a Rusia, señaló Volk.

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La portavoz de Interior alertó que "los estafadores proponen a menudo servicios para levantar la prohibición de ingreso al país en un solo día, y esto es un engaño".

"La posibilidad real de levantar la prohibición solo es posible por medio de gestiones oficiales, consistentes en la apelación a Interior o en los tribunales", concluyó Volk.

Rusia, que necesita la fuerza de trabajo de migrantes debido a la grave crisis demográfica que sufre el país, recrudeció sus leyes migratorias tras el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall cometido en marzo de 2024 por cuatro tayikos y donde murieron 145 personas.

Esto ha provocado protestas de varios países vecinos, en particular Tayikistán, por "la actitud negativa" hacia sus ciudadanos que se observa en Rusia.

En 2024 Dusambe recomendó a sus ciudadanos que se abstuviesen de viajar a Rusia en medio de una gran cantidad de casos de rechazo infundado de la entrada a Rusia por parte de las autoridades rusas.