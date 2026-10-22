Rusia lanza ataque masivo contra empresas militares e infraestructura logística de Ucrania

Según el mando castrense ruso, en Kiev fue atacada la empresa de ensamblaje aeronáutico Antonov, "encargada de la producción de drones de largo y medio alcance, misiles FP-5 Flamingo y misiles técticos FP-9".

Además, alcanzó el complejo de almacenes Jladkombinat No.3, "donde se producían drones de largo y medio alcance, incluyendo drones Hornet", además de otras empresas y almacenes encargados de la producción y almacenamiento de drones y sistemas robotizados.

Entre los objetivos atacados está el puente Sur de la capital ucraniana, "utilizado para el transporte automotriz y ferroviario de cargamentos militares".

En la región de Odesa, a orillas del mar Negro, fue atacada la infraestructura del puerto de Kilia, utilizada para la descarga y almacenamiento de armamento extranjero suministrado a Ucrania.

En alta mar fue alcanzado un buque granelero que se dirigía al puerto de Chornomorsk con un cargamento destinado al Ejército ucraniano.