Rusia y Bielorrusia estrechan su coordinación militar ante aumento de presencia de la OTAN

"La OTAN tiene previsto para 2027 ampliar al nivel de brigadas ocho batallones multinacionales en el flanco oriental de la Alianza. Esto demanda de nosotros una oportuna reacción a los cambios de la situación político militar", aseveró, citado por el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.

El ministro señaló que esta reacción incluye "el fortalecimiento de la interacción para garantizar la seguridad, el incremento de nuestro potencial militar".

"La OTAN, la Unión Europea y el régimen de Kiev avanzan deliberadamente por el camino de la escalada. Especial peligro representa la acelerada militarización de Europa, que militariza su industria y prepara su infraestructura para un emplazamiento rápido de las fuerzas armadas", indicó.

Beloúsov señaló que en el marco de los esfuerzos de preparación de las fuerzas conjuntas ruso-bielorrusas "se dedica especial atención a las acciones conjuntas prácticas basadas en las experiencias de la operación especial militar", apelativo que da Rusia a su campaña militar en Ucrania.

"Continuamos dedicando especial atención a la cooperación en la esfera técnico-militar. Desarrollamos la cooperación de los complejos industriales militares de ambos países", indicó, al recalcar que "Bielorrusia y Rusia son aliados y socios estratégicos, vinculados no solo por compromisos de tratados, sino por sus valores, historia y responsabilidad común".

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Por su parte, su homólogo bielorruso, Víctor Jrenin, resaltó la importancia de la preparación combativa de las fuerzas de ambos países y destacó la importancia de los ejercicios militares binacionales 'Escudo de la Unión 2027', "llamados a demostrar la decisión y capacidad de defender conjuntamente la soberanía e integridad territorial de nuestros Estados".

"Aprobamos el concepto (de los ejercicios) y ordenamos continuar los preparativos. Subrayaré que estas maniobras tendrán un carácter exclusivamente defensivo", dijo.

Jrenin afirmó que la reunión de este jueves confirmó "una vez más la unidad de enfoques de las entidades militares de Bielorrusia y Rusia respecto a la interacción en la esfera de la defensa y nuestra decisión de cumplir misiones para garantizar la seguridad militar de la Unión Estatal" de ambos países.

Bielorrusia, estrecho aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual el presidente ruso, Vladímir Putin, adelantó el despliegue de misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de 2025.

Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia "con todas las fuerzas a su disposición", incluidas las armas nucleares tácticas que Moscú desplegó en territorio el país vecino tras el comienzo del conflicto ucraniano. Anteriormente, Rusia desplegó a mediados de 2024 armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia como medida de disuasión ante el avance de la OTAN.