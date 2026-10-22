Sorpresa a Patti Smith en España: 1.500 personas cantan con ella 'People have the power'

Más de 1.500 representantes de 78 grupos corales y otras voces anónimas se congregaron en la antigua Fábrica de Armas de la ciudad para darle una sorpresa a la considerada 'madrina del punk', que expresó su asombro al llegar al recinto junto a la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

La artista y activista, coautora junto a Bruce Springsteen del éxito mundial 'Because the night', se subió a un escenario habilitado en ese complejo de la capital de la región española de Asturias, donde la esperaban miembros de su grupo.

"¡Es una sorpresa! ¡Muchas gracias!", exclamó, visiblemente emocionada, al ver a la multitud congregada.

En ese momento, arrancaron los primeros acordes de 'People have the power' y Smith, acompañada con las voces de este coro multitudinario, interpretó el legendario tema que llegó a convertirse en un himno de resistencia.

Tras unos minutos de unión de las voces de miles de personas y la de Smith, ésta agradeció el gesto "maravilloso" ofrecido a modo de regalo por todos los asistentes y confesó que escribió esta canción esperando que ocurriera un momento como ese.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cantante recogerá mañana, viernes, en Oviedo, el Premio Princesa de Asturias de las Artes concedido por ser ejemplo para muchas artistas, así como por su creatividad y compromiso por ofrecer un mensaje de esperanza ante las injusticias.

La artista ofreció durante los días previos a la entrega de estos galardones dos conciertos en la ciudad de Gijón, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su primera actuación en España.