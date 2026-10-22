Supremo italiano confirma cuatro meses de prisión para 13 ultras por saludos fascistas

El alto tribunal desestimó los recursos presentados por las defensas de los implicados, todos ellos militantes de extrema derecha, y mantuvo las penas impuestas en primera instancia por el Tribunal de Milán en julio de 2023 y ratificadas posteriormente en apelación.

Los hechos se remontan al 29 de abril de 2018, durante la marcha anual en memoria de Sergio Ramelli, un joven militante del Frente de la Juventud, la organización juvenil del Movimiento Social Italiano (MSI), fundado por el dirigente posfascista Giorgio Almirante tras la Segunda Guerra Mundial.

Ramelli fue asesinado en 1975 a manos de militantes de la organización Avanguardia Operaia ('Vanguardia Obrera').

Durante la concentración, los condenados alzaron el brazo para realizar el denominado saludo romano, un gesto asociado al fascismo por el que fueron condenados por el delito de manifestación fascista, recogido en una ley de 1952.

En Italia, dos normas constituyen la base de la legislación contra la apología del fascismo y los delitos de odio: la Ley Scelba, de 1952, que sanciona determinadas manifestaciones públicas de carácter fascista, y la Ley Mancino, de 1993, que castiga conductas de discriminación y violencia por motivos raciales, étnicos o religiosos.

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La sentencia del Supremo se fundamenta en el artículo 5 de la Ley Scelba, que establece penas de hasta tres años de prisión para quienes, durante reuniones públicas, "realicen manifestaciones propias del disuelto Partido Fascista o de organizaciones nazis".

En sentencias anteriores el alto tribunal estableció que el saludo romano puede constituir un delito cuando implique un "peligro concreto" de reorganización del Partido Fascista.

Italia asumió el sistema democrático como República tras la caída de la dictadura fascista en la II Guerra Mundial y su Constitución, de 1947, prohíbe en sus disposiciones transitorias "la reorganización bajo cualquier forma del disuelto Partido Fascista".