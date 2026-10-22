Tailandia constata avances en la negociación del pacto con la UE y busca apoyo de España

"Creo que hemos superado muchos de los principales obstáculos, porque hace tres o cuatro años apenas avanzábamos", indicó en una entrevista con EFE durante su visita a España, que se enmarca en una gira que desde el 18 y hasta el 25 de octubre incluye escala en Italia, el Vaticano y Portugal.

Actualmente, según Sihasak, "somos conscientes de que debemos garantizar la libre circulación del comercio y de las inversiones mediante acuerdos de libre comercio, ya que sencillamente no podemos depender únicamente de la OMC (Organización Mundial del Comercio), es decir, del sistema multilateral de comercio, que no está funcionando como debería".

Tailandia y la UE iniciaron las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio en 2013. Éstas quedaron suspendidas tras el golpe militar de 2014 en el país y tras las elecciones democráticas de 2019, según recuerda el Ministerio español de Economía en su web, se reanudaron las conversaciones exploratorias.

En marzo de 2023 se anunció el relanzamiento de las negociaciones y este octubre se celebró en Phuket la décima ronda de diálogo.

"Hay voluntad política para avanzar y, de hecho, en estos dos últimos años hemos logrado progresar considerablemente", añadió Sihasak.

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El vice primer ministro recordó que es cuestión de interés mutuo: "Nosotros hacemos concesiones y esperamos que la parte europea también las haga, porque, cuando alcancemos este acuerdo, debe beneficiar a ambas partes".

"Hemos hecho ya bastantes concesiones. En lo que respecta al acceso al mercado, estamos intentando tener en cuenta los intereses de la Unión Europea. Y es que la UE está formada por 27 países, así que no es nada fácil. No estamos negociando simplemente de forma bilateral con un único interlocutor", subrayó.

Sihasak confió en que España desempeñe un rol "importante" a la hora de ayudarles a fortalecer su relación con los Veintisiete.

"España es un país importante dentro de la Unión Europea. Reconocemos la importancia que tenemos mutuamente, tanto en términos de intereses económicos como de cooperación política. Por eso, esperamos que desempeñe un papel importante a la hora de ayudarnos a reforzar los vínculos de Tailandia con la UE", dijo.

Su visita es la primera de un cargo de alto nivel del Ejecutivo tailandés a España en los últimos 16 años y en la reunión que mantuvo el miércoles con su homólogo español, José Manuel Albares, se suscribió un acuerdo para la supresión del requisito de visado para los pasaportes oficiales y de servicio y un memorando de cooperación entre escuelas diplomáticas.

"Espero que estemos intentando abrir una nueva etapa en nuestras relaciones. Creo que es el momento adecuado y que hay voluntad por ambas partes, pero una sola visita no va a ser suficiente. Por eso, hemos acordado que debe haber más de alto nivel. También coincidimos en que muchas de las iniciativas que queremos poner en marcha en materia de cooperación económica dependen del sector privado", concluyó.