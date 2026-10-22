Tiburón que atrae a miles de curiosos en Corea del Sur vuelve al canal donde fue rescatado

En la víspera, un equipo de funcionarios municipales y de la Guardia Costera dirigió al tiburón hembra, apodada Bukangi, hacia la salida del canal utilizando una red, pero los medios locales informaron de que el animal fue avistado posteriormente nadando de regreso al canal, tras haber roto aparentemente una barrera.

Esta hembra de tiburón oscuro de tres metros de largo fue avistada por primera vez en el canal el 18 de septiembre y, desde entonces, esta zona se ha convertido en una atracción turística que hasta el domingo había recibido más de 1,6 millones de visitantes, informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En este periodo, las autoridades llevaron a cabo dos intentos fallidos para guiar al animal hacia mar abierto, razón por la cual decidieron esperar a que saliera del canal por sí solo.

Sin embargo, al no lograrlo realizaron un tercer rescate en la jornada del miércoles, ante la preocupación de que esté en riesgo su salud por la previsión de bajada drástica de las temperaturas del agua en el canal.

Actualmente, el agua tiene 22 grados, pero bajará de los 18 a mediados de noviembre, mientras que la temperatura óptima del agua para esta especie que habita en aguas subtropicales se encuentra entre los 18 y los 26 grados.