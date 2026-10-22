Tribunal ruso rechaza recurso contra arresto de experto electoral torturado por la policía

El Tribunal Urbano de Moscú no tuvo en cuenta este jueves los argumentos de la defensa, que adujo que Kínev tiene muchas dificultades para moverse después de que, según defensores de los derechos humanos, las fuerzas de seguridad le causaran graves lesiones en ambas piernas.

Kínev, que ha sido acusado de producción y tráfico de drogas, cargos que sus colegas consideran fabricados, explicó al juez su actual estado de salud, pero éste mantuvo en vigor la medida cautelar de dos meses de arresto en prisión preventiva, según informó el portal Mediazona.

"Si en breve Kínev no recibe asistencia médica, será un inválido", señaló su abogado.

Según denunció en su momento Ekaterina Shulman, popular politóloga rusa exiliada en Alemania, la policía rusa le habría roto las piernas a Kínev. Al parecer, los agentes intentaron, entre otras cosas, con descargas eléctricas, "conminarle a que confesara haber cometido traición a la patria, algo que no hizo".

Otros medios independientes, que citan fuentes hospitalarias, informaron también de que Kínev fue brutalmente golpeado, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital de la prisión preventiva de Matrósskaya Tishiná, donde le diagnosticaron dos roturas en la tibia.

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La paliza y la hospitalización fueron confirmadas por su abogado, Mijaíl Biriukov, quien no obstante dijo no tener pruebas de que los agentes pretendían sonsacar una confesión a su cliente.

Kínev fue detenido tras denunciar la falsificación de los resultados en las elecciones parlamentarias celebradas del 18 al 20 de septiembre, en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró el mejor resultado de su historia (349 de 450 escaños).

El delito del que se acusa a Kínev, ya declarado 'agente extranjero' en febrero de este año, conlleva una pena de entre 10 y 20 años de prisión.