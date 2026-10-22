Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicarlo en las elecciones

Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicarlo en las elecciones

Washington, 22 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.