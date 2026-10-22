Ucrania ataca con drones una empresa militar en la región de Moscú

El canal de Telegram independiente ruso Astra señaló que fue atacada la empresa militar '75 Arsenal', encargada de la producción de armas y municiones, además de la reparación de máquinas de combate y piezas de artillería.

Según Astra, los residentes de Sérpujov informaron en las redes sociales locales de potentes explosiones tras el paso de drones, además de al menos tres misiles.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ señaló que la región capitalina fue atacada no solo con drones sino también con misiles.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que durante la noche fueron derribados 163 drones en las inmediaciones de la ciudad de un total de 630 drones lanzados contra la capital rusa, la mayoría de los cuales fueron neutralizados a grandes distancias.

"En el barrio de Voronovo del distrito Nóvaya Moskva resultaron heridas dos personas. Reciben la atención médica necesaria", añadió.

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Según pudo constatar EFE, entre las 01:30 (22:30 GMT del miércoles) y las 04:00 (01:00 GMT) al sur de la capital se escuchó una gran cantidad de lanzamientos de misiles antiaéreos y explosiones de drones.

En la región rusa de Lípetsk fueron derribados 20 drones, según informó en Telegram el gobernador local, Ígor Artamónov.

"No hay víctimas mortales. Una persona resultó herida. Se trata de una herida grave pero los médicos lograron salvarle", indicó.

El ataque dañó un edificio de viviendas y un policlínico local, que tuvo que ser cerrado temporalmente.

En la región fronteriza de Kursk resultó herida una mujer de 82 años tras el impacto de un dron ucraniano de ala fija en la localidad de Jomutovka, a 14 kilómetros de Ucrania, que dañó los ventanales de un edificio y una vivienda particular, según escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Alexandr Jinshtéin.

Por su parte, el gobernador de Voronezh, Alexand Gúsev, reportó en su canal de Telegram el derribo de 44 drones sobre su región.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en su reporte matutino diario que las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 808 drones ucranianos de ala fija" sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.