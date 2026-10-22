Ucrania podrá adquirir armamento a través de una agencia de la OTAN

La NSPA, con sede en Luxemburgo, explicó en un comunicado que, en relación con este acuerdo, el pasado 14 de octubre organizó un evento con la industria ucraniana que sirvió de plataforma para debatir "las tendencias futuras de las adquisiciones en apoyo de Ucrania" y "establecer colaboraciones".

Creada en 2025, la Asociación de Apoyo a la Cooperación en materia de Seguridad tiene por objeto aprovechar las capacidades de la NSPA para prestar apoyo sostenible a Ucrania, dentro de un marco de contratación estructurado.

La asociación está compuesta por siete miembros: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia, el Reino Unido, la sede de la OTAN y, ahora, Ucrania.

La colaboración con Ucrania contribuirá a "conectar más estrechamente la industria ucraniana con las oportunidades de crecimiento, al tiempo que permitirá a los aliados y socios aprender de la innovación y la experiencia operativa de Ucrania, probadas en combate", explicó la NSPA.

"Nuestro objetivo es reforzar aún más la base industrial de Ucrania e incorporar esa experiencia al suministro y mantenimiento de las capacidades", explicó la directora de Apoyo a las Operaciones de la NSPA, Jacqueline Borsboom.

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Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, el apoyo a Ucrania ha sido una prioridad fundamental para la Alianza, y los países miembros de la OTAN han aportado el 99 % de toda la ayuda militar destinada a Ucrania, recordó la organización.

La NSPA ha movilizado alrededor de 400 millones de euros en concepto de ayuda a través del Fondo Fiduciario del Paquete Integral de Asistencia a Ucrania, para proporcionar suministros médicos esenciales, combustible, infraestructuras críticas y apoyo en materia de ciberseguridad, en nombre de la OTAN y de los países miembros.

Además, la Coalición de Capacidades de Tecnologías de la Información ha aportado 219 millones de euros adicionales, destinados a modernizar las capacidades de defensa digital de Ucrania.

Los países también han donado millones de litros de combustible a Ucrania, y se ha desplegado personal de la NSPA en los países de la OTAN para garantizar una supervisión de calidad sobre el terreno.

Las asociaciones de apoyo de la NSPA se establecen cuando dos o más aliados de la OTAN colaboran en un ámbito concreto de apoyo. Al unirse a una asociación de apoyo, pueden agrupar su demanda de bienes y servicios, lo que genera economías de escala y, potencialmente, una reducción de los costes.

La NSPA actúa como autoridad central de gestión, en nombre de la Alianza, desarrollando capacidades, gestionando las necesidades y garantizando la prestación eficiente de los servicios de apoyo.