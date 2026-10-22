Un museo escocés retira una momia egipcia por falta de "consentimiento" del fallecido

Un museo escocés retira una momia egipcia por falta de "consentimiento" del fallecido

Londres, 22 oct (EFE).- Un museo escocés ha retirado de su exposición permanente una momia egipcia alegando "falta de consentimiento" de la persona fallecida, según portavoces del museo citados este jueves por varios medios británicos.