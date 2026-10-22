Volkswagen y sindicato aplazan huelga en México tras acordar mejoras económicas del 8,24 %

El entendimiento entre Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) incluye un incremento directo al salario del 4,4 %, un aumento del 0,25 % al fondo de ahorro y un pago único de 12.000 pesos (unos 644 dólares).

Este último beneficio equivale, según las partes, al 3,59 % del paquete económico global, que tendrá una vigencia de 12 meses.

El nuevo convenio será sometido a consulta entre los trabajadores sindicalizados el próximo 29 de octubre, fecha para la que también quedó aplazado el emplazamiento a huelga, fijado a las 11:00 hora local (17:00 GMT).

La propuesta surge después de que los trabajadores rechazaran el pasado 15 de octubre un acuerdo anterior que contemplaba un incremento global del 13,16 % durante dos años.

En aquella votación participaron 5.608 trabajadores, de los cuales 3.135 rechazaron el convenio, 2.452 lo aprobaron y 21 emitieron votos nulos, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compañía señaló que el nuevo entendimiento es resultado del diálogo con la representación sindical y que no contempla una cuarta ronda de negociaciones.

Por su parte, la Comisión Revisora 2026 del SITIAVW llamó a mantener la unidad sindical durante el proceso de consulta, cuyo resultado determinará si la propuesta entra en vigor.

La negociación se desarrolla en un contexto de ajustes operativos en la planta de Volkswagen en Cuautlancingo, Puebla, uno de los principales centros de producción automotriz de México y una instalación clave para las exportaciones al mercado norteamericano.

El proceso también ha contado con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de que los trabajadores rechazaran dos propuestas anteriores.

La nueva votación definirá si se ratifica el convenio y queda descartada la huelga, que por ahora permanece aplazada.