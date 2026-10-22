Von der Leyen celebra el Sájarov para la CPI y pide dejarla trabajar "sin presiones"

"Doy la bienvenida al premio Sájarov otorgado a la Corte Penal Internacional. Para las víctimas de los crímenes más graves del mundo, la justicia significa una voz. La CPI debe ser libre para llevar a cabo su misión, de manera independiente y sin presiones ni intimidaciones", dijo Von der Leyen en sus redes sociales.

Añadió que "Europa apoya firmemente a la presidenta (de la corte), Tomoko Akane, los jueces y funcionarios del tribunal", así como "su labor vital en apoyo de un mundo regido por normas".

El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la CPI y a sus trabajadores, presionados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales.

El premio para la CPI, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.