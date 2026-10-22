Zimbabue y Kenia piden estrechar lazos comerciales y eliminar aranceles en cumbre africana

Durante la apertura de la cumbre de Comesa celebrada en Harare, Mnangagwa —quien asumió la presidencia rotatoria del organismo— aseguró que Zimbabue está dispuesto a trabajar con todos los estados miembros para impulsar el desarrollo regional "sin dejar a nadie atrás".

"Zimbabue impulsará el valor añadido, el procesamiento local de materias primas, la industrialización inclusiva, las cadenas de valor regionales, la mitigación del cambio climático y la seguridad alimentaria", afirmó el mandatario zimbabuense.

Mnangagwa subrayó la necesidad de aumentar la producción industrial, garantizar los estándares de calidad, resolver los problemas de transporte, racionalizar los precios, simplificar los trámites fronterizos e implementar sistemas de comercio digital en la región.

Aunque advirtió sobre las dificultades de acceso a financiación que afrontan las mujeres, los jóvenes y las pequeñas y medianas empresas (pymes), por lo que reclamó modelos financieros más inclusivos.

"La integración debe beneficiar a los pequeños comerciantes, las personas con discapacidad, las comunidades rurales, las mujeres y los jóvenes emprendedores. Debemos impulsar un régimen comercial simplificado, la libre circulación, la innovación y la seguridad", añadió el zimbabuense, al reiterar que su país es "amigo de todos y enemigo de nadie".

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Por su parte, el mandatario keniano apeló a la armonización de las relaciones comerciales del grupo y criticó la dependencia de mercados externos.

"Comesa debe aprender a comerciar internamente, promover los negocios entre sus miembros y dejar de priorizar el comercio con actores externos a la región", aseveró Ruto.

Durante la cumbre, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, entregó formalmente a Mnangagwa el título de propiedad de un terreno de 14 hectáreas en Lusaka donde se construirá la sede central del organismo, un proyecto en discusión desde la década de 1980.

La organización confirmó que la próxima Cumbre de Comesa se llevará a cabo en Adís Abeba, la capital de Etiopía.

Comesa es un bloque de integración económica interregional compuesto por 21 países —entre ellos Egipto, Kenia, la República Democrática del Congo, Etiopía, Uganda, Zambia y Zimbabue— que albergan una población conjunta de unas 700 millones de personas.