Al menos siete muertos en un tiroteo en una iglesia al oeste de Jordania, según TV jordana

La Dirección de Seguridad Pública jordana, por su parte, indicó en un comunicado que está buscando a los autores del ataque, que dejó a varios heridos de gravedad en la iglesia de Hamud, donde, según Al Mamlaka, unos hombres armados empezaron a disparar durante una procesión fúnebre.

Según testigos citados por la cadena, dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar a los congregados durante cinco minutos seguidos.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones Gubernamentales y portavoz del Ejecutivo jordano, Mohamed Momani, dijo en su cuenta de X que "las fuerzas de seguridad en el terreno siguen investigando un incidente relacionado con un tiroteo en la provincia de al Karak" y afirmó que las autoridades han tomado "las medidas necesarias".

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Las autoridades de la monarquía hachemita presentan al país árabe como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

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Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.