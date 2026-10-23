Cientos de etíopes huyen a Kenia tras estallar enfrentamientos en un pueblo fronterizo

"Muchas han llegado con muy pocas pertenencias y necesitan urgentemente refugio, alimentos, agua y atención médica", afirmó la organización en un comunicado del que se hicieron eco este viernes medios locales.

Equipos de la Cruz Roja en el condado de Marsabit (norte) -que incluye la parte del pueblo en territorio keniano- y de las autoridades nacionales están distribuyendo tiendas de campaña, mantas, esterillas, bidones de agua, utensilios de cocina y productos de nutrición destinados a niños pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes.

Está previsto que la respuesta alcance inicialmente a 1.000 hogares, detalló la ONG, en base a necesidades "críticas" de alimentos, agua potable, saneamiento e higiene, atención primaria de salud y protección, especialmente para mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad.

La parte etíope de Moyale, dividida entre las regiones colindantes de Oromía y Somalí, es objeto de disputa desde hace años entre los grupos étnicos oromo (mayoritario en el pueblo) y somalí (el segundo mayor en la localidad).

Según reporta el periódico independiente etíope Addis Standard, la semana pasada comenzó una controversia tras el izado de la bandera de la región Somalí en la zona oromo, seguida del asesinato de una niña de 13 años, lo que acabó por intensificarse hasta llegar al enfrentamiento de las fuerzas de seguridad de ambas regiones.

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Los combates estallaron este jueves de madrugada y se extendieron a otras localidades como Malab, Chamuk, Bole, Kebele 01 y Waqo Dogo.

Funcionarios locales y residentes afirmaron al mencionado diario que la disputa por la bandera fue el principal detonante, y denunciaron el incendio de casas, oficinas y propiedades de los residentes somalís, al mismo tiempo que los oromos informaron de ataques en su contra.

El anterior gran estallido de violencia interétnica en Moyale ocurrió en diciembre de 2017, cuando al menos 61 personas murieron y más de 360 casas fueron quemadas por enfrentamientos entre oromos y somalís.

Todo ello ocurre mientras el Ejército de Etiopía logra rápidos avances en el norte del país, donde combate a grupos rebeldes, después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región norteña, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.