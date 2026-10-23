El Banco Central de Rusia mantiene por segunda vez consecutiva tipos de interés en el 14 %

"El Consejo de Directores del Banco decidió mantener la tasa de referencia en el 14,00 % anual. En general, la economía crece a un ritmo moderado en el segundo semestre de 2026. Las presiones actuales sobre los precios se mantienen altas", señaló el regulador bancario ruso en su portal oficial.

El banco indicó que las futuras decisiones sobre los tipos serán tomadas "basándose en la dinámica y las expectativas inflacionarias, así como en una evaluación de los riesgos derivados de las condiciones internas y externas".

"El escenario base prevé una tasa de interés de referencia promedio de entre el 12,5 % y el 13,5 % anual en 2027. Según las previsiones del BCR, con la política monetaria actual la inflación anual volverá al 4,0 % en 2027 y se mantendrá dentro del objetivo a partir de entonces", sostuvo el regulador.

Añadió que en el tercer trimestre del año en curso "el crecimiento de los precios, ajustado estacionalmente, promedió un 8,0 % interanual, frente al 4,8 % del segundo trimestre de 2026".

"La inflación subyacente aumentó al 6,2 % contra el 4,5 % del trimestre anterior. La dinámica de precios continuó viéndose afectada por la volatilidad de algunos productos, principalmente los combustibles. La inflación anual, según las estimaciones al 19 de octubre, fue del 6,8 % y se espera que se sitúe entre el 7,1 % y el 7,6 % a finales de año", argumentó.

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El BCR sostuvo que "las elevadas expectativas de inflación están frenando la desaceleración" de la economía rusa y señaló que "los riesgos proinflacionarios superan a los riesgos desinflacionarios a medio plazo".

"Los principales riesgos proinflacionarios se asocian a un desequilibrio entre la oferta y la demanda en caso de una mayor demanda interna y una reducción prolongada de la capacidad productiva en ciertos sectores", indicó.

Por ello alertó que "las elevadas expectativas de inflación pueden incrementar la repercusión de los costes en los precios".

El BCR adelantó que la próxima reunión para decidir los tipos de interés tendrá lugar el próximo 18 de diciembre.