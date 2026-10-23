El Kremlin niega que cumbre de Putin, Trump y Xi sea una "nueva Yalta"

"No olvidemos que nuestra visión radica en que nadie imponga cualquier tipo de orden mundial y que este funcione sobre la base del provecho mutuo, del respeto mutuo. Por ello decir que alguien se va a reunir para decidir el destino del mundo, es algo que no se corresponde con la posición del presidente (de Rusia, Vladímir Putin), afirmó durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov señaló que Rusia parte de ello en sus relaciones en el marco del grupo BRICS y el llamado Sur global.

Sin embargo, señaló que "nadie puede disminuir la importancia de esta cumbre", que se celebraría en China en el marco de la cumbre de la APEC, entre el 18 y 19 de noviembre próximos.

"Está claro que se trata de una reunión extremadamente importante en la que se encontrarán los líderes de países como Rusia, China y Estados Unidos", algo que llamará la atención de todo el mundo.

La histórica conferencia de Yalta, en la que participaron los líderes de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos del 4 al 11 de febrero de 1945, se celebró en el antiguo palacio imperial de Livadia, en la península de Crimea, a orillas del mar Negro.

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Stalin, Roosevelt y Churchill pactaron dividir a Alemania en cuatro zonas de ocupación e imponerle indemnizaciones, además de establecer las bases de la ONU, incluyendo el derecho al veto en el Consejo de Seguridad, con lo cual dibujaron la nueva configuración de la Europa de postguerra.

El portavoz de la Presidencia rusa también se refirió a las próximas negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación de EE.UU. previstas en Abu Dabi a principios de noviembre próximo, al señalar que no prevén la inclusión de participantes de la Unión Europea en un principio, pero esto podría cambiar.

"No podemos excluir nada a priori, pero estas negociaciones (...) serán a tres bandas", indicó.

Peskov recordó las declaraciones hechas la víspera por Putin, de que en estas negociaciones se debatiría la seguridad de Rusia y Ucrania después de que se lograse un acuerdo de paz.

"Este es uno de los componentes más importantes para lograr una solución pacífica. Sin ella no es posible una solución integral, y por eso, estimo que es un tema de debate muy importante", sostuvo.

Señaló que es difícil adelantar qué se debatirá posteriormente y quiénes integrarán este debate.

"Es evidente que es imposible debatir la arquitectura de la seguridad europea sin los restantes implicados, pero el comienzo de este debate será justamente en formato trilateral", insistió.

También comentó las recientes declaraciones de la UE de que designaría a un enviado especial para participar en las negociaciones con Ucrania que "esto dependerá de la posición que podrían asumir los europeos" en el proceso.