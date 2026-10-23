El tiroteo mortal a las afueras de París se investiga como un acto terrorista

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, que avanzó que iba a trasladarse al lugar de los hechos, indicó que en total se produjeron tres tiroteos en las ciudades de Trappes y La Verrière, situadas al suroeste de la capital francesa.

En una conferencia de prensa, agregó que el autor de los hechos, que fue arrestado, utilizó un arma automática.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) precisó en un comunicado que ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato contra personas por pertenecer de forma "real o supuesta a una raza, etnia, nación o religión".

Los otros cargos son tenencia de armas y asociación de malhechores terroristas para la preparación de crímenes contra personas.

La Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) será la encargada de dirigir las pesquisas en coordinación con los servicios de información, agregó la PNAT.

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Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (8:30 GMT), cuando el autor de los ataques disparó varias veces ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle.

El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, explicó en el canal BFMTV que en su municipio resultaron heridas tres personas, entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.

Los otros dos heridos en La Verrière son dos hombres de 29 y 49 años, que fueron trasladados a dos grandes hospitales de la región de París, indicó Dainville.

El alcalde, aunque insistió en mostrarse cauto sobre la naturaleza de los hechos, indicó que el autor parecía haber seleccionado a sus víctimas, en concreto personas negras.

También contó que una vez detenido, en Coignières, otra localidad próxima, los investigadores le identificaron como Kevin, originario de Saint Cyr, otra ciudad del mismo departamento.

"Ha disparado al azar y quería hacer una carnicería", declaró por su parte, también en BFMTV, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien precisó que el fallecido era de origen africano y otro de los heridos, que se encuentra en estado muy grave, magrebí.