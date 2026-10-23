FundéuRAE: Día de las Bibliotecas, claves de redacción

1. “Biblioteca”, mayúscula y minúsculaEl sustantivo “biblioteca” es común, por lo que se escribe en general con minúscula: “La biblioteca del barrio tiene nuevos libros”. Sí es adecuada la mayúscula si forma parte del nombre oficial de una de ellas (“Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute”), así como en la denominación del nombre de la efeméride (“Día de las Bibliotecas”).

2. Los nombres de las bibliotecas no necesitan comillasLos nombres de estos centros solo se escriben con mayúsculas iniciales en los términos significativos y no es necesario destacarlos entre comillas. Así, lo adecuado es, por ejemplo, “La presentación de libro será en la Biblioteca Pública Municipal Gloria Fuertes”.

3. Los títulos de libros, en cursivaLos títulos de libros y otras obras de creación en español se delimitan con cursiva y solo llevan mayúscula en la primera palabra y en los nombres propios (“Ensayo sobre la ceguera”, “Queda la noche”, “El retrato de Dorian Gray”...).

4. “Hojear” y “ojear”, diferenciaEstos verbos homófonos se diferencian en el sentido: “hojear” puede ser, según el diccionario académico, ‘mover o pasar ligeramente las hojas de un libro o de un cuaderno’ o ‘pasar las hojas de un libro, leyendo deprisa algunos pasajes’, entre otras cosas; por su parte, “ojear” tiene las acepciones de ‘lanzar ojeadas a algo’ y ‘mirar superficialmente un texto’, entre otras. Así pues, quien toma un libro y va pasando las hojas “lo hojea” (tal vez también para “ojearlo”), pero quien está sentado a su lado y solo lee por encima lo que tiene aquel simplemente “lo ojea” (y no “lo hojea”).

5. “Carnet” y “carné”, formas válidasPara aludir a la pequeña tarjeta que permite sacar libros de la biblioteca, entre otros posibles servicios, son válidas las formas “carnet” (plural “carnets”) y “carné” (plural “carnés”). Además, en algunos lugares se emplean el verbo “carnetizar” y el sustantivo “carnetización”.

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6. “Gratuidad”, no “gratuitidad”Para hablar del carácter gratuito de los servicios que ofrecen muchas bibliotecas, el sustantivo adecuado es “gratuidad”, y no “gratuitidad”.

7. “Un exlibris”, mejor que “un ex libris”El sello que se estampa en un libro para indicar la propiedad se conoce como “exlibris”. Esta forma univerbal es preferible a la escritura en dos palabras, “un ex libris”, que también es válida. Con este sentido, ninguna de las dos opciones lleva comillas ni cursiva.

8. La “sala infantil”, con minúsculasDe acuerdo con la ortografía académica, el nombre de las distintas estancias de edificios como las bibliotecas no requiere mayúsculas: “Presenta su cuento en la sala infantil”, “Puedes conectarte en la sala multimedia”...

9. “Desiderata”, plural “desideratas”En referencia a las listas de libros que se proponen a una biblioteca para que se adquieran, la forma indicada es “desideratas”, pues “desiderata” es singular, aunque proceda de un plural neutro en latín, según el “Diccionario panhispánico de dudas”.

10. “Cuentacuentos”, no “cuenta cuentos”La persona que se dedica a narrar cuentos, o el propio espectáculo, es el “cuentacuentos”, en una sola palabra. No son apropiadas las formas “cuenta-cuentos” ni “cuenta cuentos”.

11. “Shhh”, sin cursiva ni comillasSi se usa “shhh” (con más o menos “h”) como onomatopeya para pedir silencio, no necesita comillas ni cursiva: “¡Shhh! Estamos en una biblioteca”. También pueden usarse otras formas como “chist”, “chis” o “chitón”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.