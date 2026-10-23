Hamás celebra el ataque d Hebrón y llama a intensificar los ataques contra israelíes

"Hacemos un llamamiento a todos aquellos que portan armas (...) para que dirijan sus balas hacia los pechos de los ocupantes, sus soldados y sus colonos criminales, quienes continúan cometiendo los crímenes más atroces contra nuestro pueblo en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza", afirmó Hamás en un comunicado publicado en sus canales.

El tiroteo se produjo esta mañana en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola, con los que abrieron fuego contra varios israelíes en el lugar. Los soldados israelíes abatieron a dos de ellos, y el Ejército, según sus portavoces, continúa la búsqueda de posibles implicados.

Los servicios de emergencias israelíes atendieron a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.

Hamás calificó el incidente de "heroico" y lamentó la muerte de los dos atacantes. También instó a los palestinos a movilizarse en "todas las ciudades, localidades y campos de refugiados" de Cisjordania.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó cercar Hebrón y proceder al cierre total e indefinido de toda Cisjordania ocupada. El Ejército anunció además nuevas operaciones en la zona y registros en viviendas de los atacantes y otros sospechosos.

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Poco después de conocerse la noticia del ataque, que llega en la recta final de la campaña para las elecciones nacionales programadas el próximo martes, el partido Likud, liderado por Netanyahu, afirmó que el mandatario ordenó cancelar todos los actos políticos de esta formación previstos para esta mañana.