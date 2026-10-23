Italia refuerza la vigilancia ante manifestaciones convocadas el sábado en redes sociales

Este sábado, en la capital italiana, se ha confirmado y autorizado una protesta estudiantil, que partirá de la Plaza de la República y recorrerá varias calles del centro. También se espera una manifestación de las asociaciones Acción Universitaria y Acción Estudiantil, vinculadas a la derecha, en el barrio de Prati.

La manifestación de los estudiantes en Roma ha sido convocada contra la guerra y el rearme europeo, en solidaridad con Palestina y para dar prioridad al empleo y la paz frente al gasto militar.

Aunque la máxima atención se concentra en la convocatoria en la capital del Movimiento 17 de Octubre - se desconoce quién se encuentra detrás de él - que ha indicado el Circo Máximo como lugar de la protesta.

También se sigue la convocatoria de otro grupo llamado 'Somos el Pueblo', que ha convocado en las redes una concentración en la Plaza del Popolo.

Según la Jefatura de Policía, por el momento ninguno de los dos grupos ha dado aviso oficial de manifestación, y las autoridades apuntan a que en el Circo Máximo se está instalando ya una zona de exposiciones y ocio ante las celebraciones del 4 de noviembre, Día de las Fuerzas Armadas.

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Mientras tanto, la supuesta concentración en la Plaza del Popolo está siendo vigilada especialmente por las fuerzas del orden, ya que se encuentra cerca de las calles comerciales.

Lo mismo ocurre en Milán, donde, después de los incidentes del pasado fin de semana, en los que cientos de jóvenes asaltaron las tiendas del centro de la ciudad y protagonizaron enfrentamientos con la policía, también existe una convocatoria no autorizada en la Plaza del Duomo.

El comunicado difundido en redes sociales dice: "Somos el Movimiento 17 de Octubre. No tenemos presidente, secretario, portavoz para invitar a la televisión, sede para saquear, ni tarjeta de membresía para vender. Somos jóvenes que hemos decidido dejar de esperar. Nuestro nombre es una fecha, no un organigrama, porque una fecha pertenece a todos y nadie puede atribuírsela como propia".

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, lleva desde principios de semana repitiendo que "hay preocupación", aunque no hay convocadas oficialmente ni marchas, ni manifestaciones.

Aunque los chats que proliferaron antes y después del 17 de octubre difundieron mensajes contradictorios, la cita más recurrente es en la Plaza del Duomo.

Por ello, el Gobierno aprobó esta semana un decreto ley por el que se enviarían a Milán 500 militares para tareas de seguridad.