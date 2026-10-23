Japón investiga la posible mutilación deliberada de cuatro cervatillos en Nara

"En los casos en los que el daño ha sido causado por seres humanos, la información aportada por testigos presenciales, o relatos similares, resultaría de un valor inestimable", dijo en una rueda de prensa el gobernador de Nara, Makoto Yamashita.

Según el gobernador, las autoridades enviaron fotografías de los cuatro cuerpos a instituciones especializadas, y los expertos han señalado que es poco probable que los daños fueran causados por animales salvajes, por lo que la prefectura ha remitido el caso a la Policía.

Los cuatro cervatillos fueron encontrados en las inmediaciones de los templos Kofukuji y Todaiji entre finales de agosto y comienzos de octubre.

Según la agencia japonesa de noticias Kyodo, se estima que los animales, a los que les faltaban partes del cuerpo, tenían menos de un mes de vida cuando murieron.

Es ilegal dañar o matar a los centenares de ciervos que campan a sus anchas por las calles y parques de Nara, antigua capital del país en el siglo VIII que se ha convertido en uno de los puntos más turísticos de Japón junto a la vecina Kioto.

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Designados como Tesoros Naturales Nacionales, los ciervos de Nara eran considerados sagrados en la antigüedad y estaban protegidos porque, según la leyenda, un dios llegó a la urbe montado en uno de estos animales.

En la actualidad, estos animales son los protagonistas de innumerables vídeos en redes sociales por haber aprendido a hacer reverencias a los visitantes a cambio de unas galletas de arroz especiales.