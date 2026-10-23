La UE busca corregir desequilibrios comerciales con China y diversificar sus mercados

McEntee hizo esas declaraciones al comienzo hoy de una reunión informal de ministros de Comercio de los Veintisiete en Dublín, donde defendió la necesidad de combinar la apertura comercial con una mayor seguridad económica ante el impacto de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, así como por los cambios en el escenario internacional.

"Todos reconocemos la importancia de la relación que mantenemos con China, pero también los desequilibrios existentes», afirmó la ministra, quien cifró en unos 1.000 millones de euros diarios la magnitud de ese desequilibrio comercial.

McEntee, cuyo Gobierno ostenta este semestre la presidencia de turno comunitaria, consideró que el diálogo debe ser el primer paso para abordar las diferencias con Pekín y destacó los avances, aunque limitados, alcanzados recientemente en determinados sectores y categorías de productos.

Preguntada por la posibilidad de que la Comisión Europea abra nuevas investigaciones sobre las exportaciones chinas de maquinaria, productos farmacéuticos o químicos, la ministra señaló que los Veintisiete analizarán qué medidas pueden adoptar para corregir los desequilibrios sin perjudicar a sus propias empresas.

"Debemos asegurarnos de que estamos apoyando y no obstaculizando a nuestras propias industrias y sectores", subrayó, al advertir de la importancia de las "cadenas de suministro integradas, especialmente en ámbitos como las ciencias de la vida".

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La ministra aludió asimismo a la necesidad de reforzar el mercado único, mejorar la competitividad europea y diversificar las fuentes de suministro, en particular de materias primas críticas, mediante una mayor cooperación con socios como Estados Unidos y Canadá.

La agenda comercial de la reunión, explicó, incluye también el fortalecimiento de las relaciones con otros países como Malasia, Filipinas, Tailandia o Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de abrir nuevos mercados, generar empleo y reducir las dependencias económicas del bloque.

En cuanto a Estados Unidos, McEntee recordó que sigue siendo el principal socio comercial de la UE y defendió mantener una relación "sólida, fiable y orientada al futuro".