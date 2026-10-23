Patronal francesa pide medidas más fuertes y los sindicatos claman contra veto a protestas

"El Estado tiene que tomar medidas mucho más contundentes para garantizar la protección de los bienes y las personas (...) Si considera que hay que prohibir determinadas manifestaciones, que así se haga", declaró Patrick Martin, presidente de esa organización patronal francesa, en una entrevista en la cadena pública Franceinfo.

Frente a esa postura, motivada por los daños que sufrieron unos 3.000 comercios el pasado fin de semana, los sindicatos salieron este viernes a criticar con dureza la medida anunciada la víspera por el presidente francés, Emmanuel Macron, de restringir en los próximos días las manifestaciones para restablecer el orden, en especial de cara a las nuevas protestas convocadas para el sábado.

En concreto, Macron explicó que los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger comercios y edificios públicos.

En lugares como Marsella las autoridades ya anunciaron la prohibición de toda manifestación este sábado, medidas que se unen a los toques de queda parciales que se aplicaron en las últimas jornadas en zonas como París, Lyon o la propia Marsella.

"Es muy grave, es bastante inédito. La libertad de manifestación es la base de una democracia. Es lo que marca la diferencia entre una democracia y una dictadura", señaló Sophie Binet, secretaria general de la CGT (la segunda mayor central sindical de Francia), durante una entrevista también en Franceinfo.

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Binet dijo que la restricción de las manifestaciones -medida que ayer fue objeto de un recurso ante el Consejo Constitucional por parte de una asociación de defensa de las libertades constitucionales y del sindicato de la magistratura- es un "punto de inflexión preocupante".

"No le corresponde al presidente de la República decidir quién está facultado para presentar un preaviso o una ruta", señaló por su parte, en una intervención en la televisión TF1, Marylise Léon, secretaria general de la CFDT (el mayor sindicato de Francia).

"Esto no va a servir para calmar el enfado", advirtió.

Para intentar aplacar las protestas -que comenzaron a finales de septiembre en forma de movilización estudiantil por el deterioro de la educación, aunque después se han ido sumando otras reivindicaciones, como el encarecimiento del coste de vida- Macron recibirá este viernes a representantes de los estudiantes de instituto.

Y ante la convocatoria de una nueva jornada de protestas este sábado, el Gobierno también ha organizado hoy un Consejo de Defensa en el que se adoptarán medidas adicionales de seguridad, además del ya anunciado refuerzo del 20 % la presencia de policías y gendarmes en relación al último sábado, cuando la movilización y los alborotadores desbordaron el dispositivo de seguridad.