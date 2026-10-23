PMA advierte sobre enormes necesidades de ayuda alimentaria en zona afectada por el ébola

El PMA necesita 214 millones de dólares en los próximos seis meses para asistir a los más vulnerables en el este de la RDC, afectados tanto por el brote como por los conflictos, indicó en rueda de prensa el director de la agencia en el país africano, David Stevenson.

"El brote está llegando a comunidades con servicios limitados y enormes necesidades humanitarias, donde el hambre, los conflictos y los desplazamientos dificultan aún más su contención", subrayó.

Agregó que la crisis del ébola afecta al precio de los alimentos en los mercados, así como los medios de vida de muchas personas en la zona afectada, debido a las recomendaciones de aislamiento y tratamiento que tienen que seguir muchos hogares.

En la misma rueda de prensa, la responsable de la OMS para la gestión de la crisis del ébola, Catherine Smallwood, recordó que se han confirmado ya más de 9.700 casos de la enfermedad en la RDC, con más de 4.700 fallecidos.

"Por otro lado, cada vez más personas se recuperan de esta terrible enfermedad, con más de 2.600 supervivientes registrados, aunque siguen necesitando atención", indicó la responsable de la OMS.

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Smallwood indicó que el brote, el peor registrado en la historia de la RDC y el segundo mayor en todo el planeta, "está llegando a lugares cada vez más remotos y difíciles de alcanzar".

Esta semana se notificaron casos en una octava provincia de la RDC, la de Ubangui del Norte, situada en el noroeste y fronteriza con la República Centroafricana.