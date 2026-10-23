Protestar con una tienda de campaña: los límites legales de ocupar una plaza en Portugal

En los últimos días se han sucedido respuestas diferentes, desde la intervención policial con incidentes en la plaza Dom João I de Oporto, en la madrugada del pasado día 15, hasta la relativa permisividad mantenida durante varios días con la acampada de la plaza Dom Pedro IV —popularmente conocida como plaza del Rossio— de Lisboa, donde el pasado martes la policía detuvo a 55 personas y retiró 228 carpas.

Las movilizaciones portuguesas miran como referencia a la acampada iniciada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien falleció en el hospital catorce días después.

Esa protesta recupera, a su vez, el modelo de ocupación y organización asamblearia del movimiento 15M, surgido en la misma plaza española en 2011.

Estas son diez claves de la legislación portuguesa al respecto:

En resumen, una acampada reivindicativa no es ilegal por definición, pero el derecho de manifestación tampoco ampara automáticamente una ocupación permanente del espacio público.

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La legalidad depende de las circunstancias y, en caso de conflicto, corresponde a los tribunales determinar si las restricciones fueron justificadas y proporcionadas.