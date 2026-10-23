Rusia afirma haber tomado 13 localidades ucranianas en la última semana

"Durante la pasada semana las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) ocuparon posiciones más ventajosas y tomaron las localidades de Palamarevka y Kovalevka de la región de Járkov", indicó en Telegram el mando castrense ruso.

Además, las fuerzas de la agrupación militar Sur tomaron la localidad Alexéevo-Druzhkivka de la región de Donetsk, anexionada en 2022 y parcialmente controlada por el Ejército ruso.

Por su parte, la agrupación militar Centro "liberaron las localidades de Dobropilia, Pervomaiske y Serguivka" en Donetsk, mientras que la agrupación Vostok (Oriente) tomaron las localidades Omelnik, Timoshevka, Chervoni Yar y Mirivka de la también anexionada Zaporiyia, y la localidad de Velikomijailivka, de Dnipropetrovsk.

La agrupación Dniepr "mejoró sus posiciones tácticas y liberó las localidades de Malokaterinivka y Yulivka en la región de Zaporiyia", según el mando militar ruso.

Defensa informó también en su parte de guerra semanal que durante los últimos siete días fueron atacados un total de 14 buques de carga "usados en los suministros de armamento, equipamiento bélico y bienes de doble uso para el Ejército de Ucrania".