Francia y la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

La medida, aprobada por 279 votos a favor y 81 en contra, convirtió así a Francia en el primer país de la Unión Europea (UE) en aplicar una restricción legal de este tipo a plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat.

Si bien la decisión fue tomada recientemente, la implementación se realizará de forma escalonada, ya que desde el 1 de septiembre próximo se prohibirá la creación de nuevas cuentas para menores de 15 años, mientras que desde enero de 2027 se prevé bloquear los perfiles de los menores que se encuentren activos en cualquiera de las mencionadas plataformas.

Incluso, la ley prevé extender la prohibición de llevar celulares a las escuelas secundarias, una restricción que ya se aplicaba en las primarias, algo que intenta replicarse en varios países, inclusive el nuestro.

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¿Por qué la ley?

Según las informaciones locales, la decisión del Gobierno francés se fundamenta principalmente en dos factores, y el primero es la salud pública.

Esto se debe a que, a principios de año, las autoridades sanitarias de Francia dieron a conocer advertencias sobre el impacto negativo de estas plataformas en la salud mental de los adolescentes, detectando una mayor afectación en niñas.

Asimismo, el segundo factor es directamente político, ya que el propio presidente Emmanuel Macron enmarcó la iniciativa dentro de su política de “soberanía digital”, cuyo objetivo es reducir la dependencia europea frente a las grandes empresas tecnológicas y evitar que los datos de los menores queden en manos de plataformas estadounidenses o chinas.

Sin embargo, la propuesta tiene un problema grande: su aplicación técnica. La legislación exige que las propias redes sociales implementen sistemas de verificación de edad, lo que encendió “alarmas” entre los expertos en derechos digitales sobre cómo se realizarían estas verificaciones.

La preocupación gira en torno a si se solicitará a los usuarios que suban documentos de identidad oficiales o datos biométricos para demostrar su edad, algo que, a criterio de los especialistas, implica un riesgo grave de ciberseguridad. Al respecto, sostienen que todos los usuarios de Internet podrían ser afectados, ya que, independientemente de la edad, se podrían crear bases de datos con información sensible.

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Los antecedentes

Si bien Francia fue el primer país de Europa, este tipo de restricciones ya se aplica en otros territorios, como es el caso de Australia, que fue el primero en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. La medida rige desde diciembre de 2025; sin embargo, no pasó mucho tiempo para reportarse un bajo cumplimiento.

Conforme a varias recopilaciones, los adolescentes lograron burlar o “saltarse” los bloqueos con redes privadas virtuales (VPN), al igual que utilizando fechas de nacimiento falsas (práctica que se da en casi todo el mundo) o incluso utilizando cuentas falsas o creadas por personas mayores.

Finalmente, el paso que determinó el país galo probablemente acelere el debate de ideas similares en la región y un dato no menor es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también declaró que es necesario establecer restricciones apropiadas según la edad en las plataformas sociales digitales, aunque su idea apunta a menores de 13 años.

“Para los bebés, nada de pantallas. Niños menores de 13 años con acceso a redes sociales, solamente con supervisión de padres, cuidadores o profesores, con limitaciones de tiempo. De 13 para arriba, un acceso gradual”, propone Ursula.

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